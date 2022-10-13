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Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте в четверг обсудила с представителями бизнес-ассоциаций меры помощи бизнесу, которые помогут компаниям пережить энергетический кризис, сообщается в пресс-релизе.
Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė
Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė
© DELFI / Karolina Pansevič

"Мы стремимся к быстрым и долгосрочным решениям, которые позволили бы бизнесу эффективно решать возникающие проблемы. Для нас важно, чтобы литовские предприятия оставались конкурентоспособными и могли продолжать свою запланированную деятельность, а люди не теряли работу.
Поэтому компаниям будет компенсирована цена на электроэнергию, появится возможность автоматически отсрочить уплату налогов, а энергоемким компаниям будут предоставлены субсидии", - сказала министр экономики и инноваций А. Армонайте.

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Как говорится в сообщении, для литовского бизнеса предусмотрен пакет помощи на сумму 2,5 млрд. евро. Он включает в себя как краткосрочные, так и долгосрочные меры.

Одной из основных мер является компенсация части роста цен на электроэнергию, государство будет покрывать половину цены сверх утвержденного Правительством рубежа.

"Эта мера будет применяться в IV квартале 2022 г. – I квартале 2023 г., когда потребление энергии наиболее высокое", - отмечают в сообщении.

Предприятиям с затратами на энергию не менее 10 проц. будут предложены налоговые каникулы. Сбор налогов будет приостановлен на полгода, и за этот период можно будет не платить налоговые проценты.
30 млн. евро предусмотрено на субсидии для энергоемких компаний, связывая их размер с уплачиваемыми ими налогами. Планируется, что этим инструментом смогут воспользоваться компании, работающие в секторах, указанных в Военном коммюнике Европейской комиссии, которые классифицируются как особо пострадавшие.

"Планируется, что бизнес получит средства до конца года, но это также будет зависеть от решения Еврокомиссии, которая согласовывает меры госпомощи бизнесу", - говорится в сообщении.
В пакете помощи бизнесу 600 млн. евро предусмотрено на установку солнечных электростанций. Ожидается, что это поможет обеспечить энергетическую независимость и сократить счета предприятий за электроэнергию.

Правительство, учитывая секторы, сталкивающиеся с трудностями, стремится на полгода, до конца II квартала 2023 года, продлить льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) на услуги общественного питания, культурно-досуговые и спортивные мероприятия и услуги артистов. Льготный 9-процентный тариф НДС на услуги размещения предлагается продлить на неограниченный срок. Эти предложения рассмотрит Сейм.

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