Как саммит НАТО в Вильнюсе повлияет на работу магазинов? Планируют завезти больше продуктов и товаров

Представитель торговой сети Norfa сообщил, в Старом городе Вильнюса и в тех районах, которые актуальны для саммита НАТО, работает только один магазин Norfa. Он находится в непосредственной близости от выставочного зала Litexpo.

По его словам, окончательное решение еще не принято, но есть вероятность, что 11-12 июля этот магазин вообще не будет работать.

"Решение еще не принято, но мы, видимо, не будем работать. У нас еще есть время определиться, но, скорее всего, мы не будем работать", — повторил он.

Представитель "Iki Lietuva" Вайда Будрене пояснила, что подготовка к саммиту потребует увеличить объем заказа продуктов питания.

"У нас есть ряд магазинов, в основном формата IKI Express, в центре Вильнюса, поэтому ограничения нас точно коснутся. С другой стороны, мы не паникуем, мы серьезно готовимся. Следим за публикуемыми обновлениями, общаемся с учреждениями. Мы спокойны в том плане, что после согласования нашей логистики в соответствии с ограничениями движения полки не будут пустовать, и как жители Вильнюса, так и гости города смогут купить закуски, различные напитки и сувениры.

Мы собираемся немного увеличить количество продукции, чтобы все, кто посещает магазины IKI, уходили не с пустыми руками", — сказала она.

Эгле Красаускене, руководитель отдела по связям с общественностью Rimi Lietuva, сообщила, что решения о возможных изменениях еще не приняты.

"В настоящее время мы собираем информацию о предстоящем саммите НАТО и возможных изменениях, мы еще не приняли никаких решений, но как только у нас будут данные, мы обязательно поделимся ими, чтобы наши клиенты были в курсе изменений как можно раньше, чтобы они могли делать покупки наиболее приемлемым для них способом", — сказал представитель.

Те, кто планирует посетить магазины Lidl Lietuva, как уверяет представитель по связям с общественностью этой сети Лина Скерсите, должны знать, что магазины планируют работать по обычному графику.

"Только один из наших магазинов, расположенный на проспекте Гедиминаса, находится в зоне, где будет ограничено движение транспорта во время саммита НАТО, но это не повлияет на режим работы.

Мы приложим все усилия, чтобы в эти дни нашим покупателям было удобно совершать покупки, чтобы был полный ассортимент, и покупатели не ощутили никаких неудобств", - сказала она.

Похожим был и комментарий директора Департамента коммуникации и корпоративных отношений торговой сети Maxima Индре Тракимайте-Шешкувене.

"Во время саммита НАТО ограничения в Вильнюсе коснутся 7 магазинов торговой сети "Максима". Все магазины, находящиеся в зоне ограничений, будут работать по обычному графику. Мы позаботимся о том, чтобы во время мероприятия НАТО не было сбоев в поставках товаров в наши магазины, и чтобы покупатели нашли все необходимые товары", - сказала она.