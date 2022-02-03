Как с субботы будут работать торговые центры Akropolis

С 5 февраля вступает в силу требование 15 кв. м на одного клиента. Это требование будет касаться каждого места торговли в отдельности, а не всего торгового центра. Кроме того, в тех местах, где наблюдается скопление людей, важно соблюдать дистанцию в 2 м.

"После упразднения "паспорта возможностей" с субботы попасть в ТЦ Akropolis будет легче, клиентам не придется предъявлять этот документ. В магазинах вильнюсского, каунасского и шяуляйского Akropolis будут применять правило 15 кв. м на человека. Торговые центры по-прежнему с помощью специальной системы будут следить за числом посетителей", – сказал представитель Akropolis Group Доминикас Мертинас.

По-прежнему клиенты должны надевать медицинские маски или респираторы. Магазины будут самостоятельно следить за соблюдением правила числа посетителей в зависимости от площади. Сколько покупателей может находиться в магазине, будет указано у его входа. Около продуктовых магазинов будет столько корзин, сколько в них может быть покупателей.

По словам Мертинаса, клиентов просят по-прежнему вести себя ответственно, чтобы процесс был как можно более гармоничным. Покупателей просят посещать магазины не в часы пик – в рабочие дни до 16 ч., в выходные после 18 ч.