За изменениями цен следят специалисты Центра сельскохозяйственной информации и села при Минсельхозе. Обычно сравнивают цены примерно на 100 товаров. На 19-й неделе этого года наблюдали за ценами на 98 товаров. Выяснилось, что с начала первого карантина подешевели 42 продукта, 42 подорожали, цены на еще 14 продуктов остались стабильными.

Больше всего за это время подорожали живые карпы, макароны, куриные окорока, ферментированный сыр. Больше всего подешевели яйца кур, которых держат в клетках, свиной окорок, индюшачья грудка.

Maisto produktų kainos © Organizacijos nuotr.

В группе 20 товаров первой необходимости специалисты зафиксировали разницу цен в магазинах Lidl Lietuva, Norfos mažmena, Palink и Rimi Lietuva. Средняя цена подсчитана с учетом 3 самых низких цен на продукт в магазинах сети в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Паневежисе, Алитусе и Мариямполе (цены во время акций во внимание не принимались).

В корзине товаров первой необходимости экономического класса с первого карантина подорожали 10 и столько же подешевело. Больше всего подорожало подсолнечное масло, куриные яйца, ржаной хлеб, а подешевели макароны, сливочное масло, рис, молоко.