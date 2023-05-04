В апреле торговая сеть Lidl, снизившая стоимость корзины на 13,44 евро и вытеснившая Maxima, поднялась с третьей позиции на первую. Между тем Maxima, поднявшая стоимость корзины до 6,28 евро, опустилась на второе место. На третью позицию с пятой поднялся e.Rimi (снижение стоимости на 3,53 евро), а Rimi, снизив стоимость корзины на 3,45 евро, с седьмого места поднялась на четвертое. Norfa опустилась на пятую позицию (подорожала на 0,62 евро), со второго на шестое место опустилась и Barbora (подорожала на 10,03 евро). Торговая сеть Iki, повысившая стоимость корзины на 2,84 евро, в апреле довольствуется седьмым местом, а Last Mile, повысив стоимость на 10,57 евро, остается восьмой.

По данным Pricer.lt, разница между самой дешевой (Lidl) и самой дорогой (Last Mile) корзинами составляет 29,87 евро (45,9 проц.).

По итоговым данным, существенно дорожали (на 10 проц. и более) 48 товаров из 52 наблюдаемых. Сильнее всего дорожали: черный чай, батон, сахар, черный хлеб, яйца, томатный сок.

При этом существенно подешевели (более чем на 10 проц.) два товара – рис и подсолнечное масло.