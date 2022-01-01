Как 1 января в Литве работают магазины?

Магазины торговых сетей Norfa, Maxima и Lidl 1 января не работают вообще.

Магазины сети Iki работают с 10 до 20 ч.

Магазины сети Rimi также будут закрыты, кроме двух дежурных магазинов в столице (на ул. Жирмуну, 64 и ул. Кедру, 4), которые будут работать с 10 до 20 ч.



В торговом центре Akropolis 1 января работают только рестораны, кафе, кинотеатр и ледовая арена. Они открылись в 12 ч.

Торговые центры Ozas, Panorama, Vilnius Outlet 1 января не работают.