Как 1 января в Литве работают магазины?

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1 января одни магазины в Литве не будут работать вообще, а другие будут работать, но по праздничному графику.
Pirkėjai prie prekybos centrų Vilniuje
Pirkėjai prie prekybos centrų Vilniuje
© DELFI / Julius Kalinskas

Магазины торговых сетей Norfa, Maxima и Lidl 1 января не работают вообще.

Магазины сети Iki работают с 10 до 20 ч.

Магазины сети Rimi также будут закрыты, кроме двух дежурных магазинов в столице (на ул. Жирмуну, 64 и ул. Кедру, 4), которые будут работать с 10 до 20 ч.

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В торговом центре Akropolis 1 января работают только рестораны, кафе, кинотеатр и ледовая арена. Они открылись в 12 ч.

Торговые центры Ozas, Panorama, Vilnius Outlet 1 января не работают.

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