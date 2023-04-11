К сведению арендодателей: от цены аренды жилья будет зависеть налог

Намечается отказаться от налогообложения дохода от аренды по фиксированным налогом на доходы физических лиц, устанавливаемым муниципалитетом при покупке бизнес-лицензии. Однако в Минфине подчеркивают, что при этом предлагают облагать доход от такой аренды по сниженной базе, то есть по ставке 15 проц. налога на доход, который будет применяться от 80 проц. дохода (оборота).

Дайнюс уже шесть лет покупает недвижимость и сдает ее в аренду людям. Это одна из 18 квартир, в которой пока нет жильцов, но мужчина уже ищет, кому ее сдать.

"Налоги выросли в пять раз, а это значит, что мне придется проконсультироваться с юристами, какое решение принять", — сказал инвестор, арендодатель Дайнюс Зграбскис.

Дайнюс оформил одну бизнес-лицензию на арендную деятельность. Цена бизнес-лицензии на год в каждом муниципалитете различается: для проживающих в Паланге и Вильнюсе они самые дорогие — 684 евро. Например, в Каунасе бизнес-лицензия стоит 400 евро, а в Утянском районе – 50 евро.

Марюс – новичок на рынке аренды, но он также планирует сдать в аренду свое первое жилье по бизнес-лицензии.

"Мы договорились, что когда наш ребенок закончит учебу, покажет мне свой диплом, тогда я дам ему ключи от этой квартиры. Так что это не чисто коммерция. Сейчас лет пять-шесть — попробуем сдавать", — рассказывает Марюс. Однако сейчас не лучшее время для экспериментов, так как тарифы могут измениться. Так, в столице для тех, кто зарабатывает 6 тыс евро в год, плата за бизнес-лицензию составляет 684 евро.

С принятием нового порядка придется платить на 36 евро больше, подсчитала Литовская ассоциация бухгалтеров и аудиторов (LBAA).

"Тот, кто сдает в аренду по высоким ценам, кто платит за аренду более 475 евро, проиграет», — отметила президент ассоциации Дайва Чибирене. Тем, кто зарабатывает на аренде меньше — около 4200 евро в год, — новые налоги более выгодны: они смогут сэкономить 180 евро.

Если арендная плата составляет 380 евро в месяц, то для человека, который получает такой доход от аренды, его налоги уменьшатся на 137 евро в год@, — подсчитывает Д. Чибирене.

Эксперты рынка не сомневаются: если налоговая нагрузка увеличится, она ляжет на плечи арендаторов.

"Поскольку планируется, что арендовать жилье с бизнес-лицензией будет невозможно, это отразится на стоимости аренды», — говорит Ауримас Чягус, руководитель компании Numai.

Однако высокая стоимость аренды является проблемой для предпринимателей и сейчас, до введения нового порядка налогообложения. Квартира Марюса недалеко от центра, а желающие арендовать не появляются, поэтому пришлось снизить цену. Кто уже не сможет поднять стоимость аренды, вложения в недвижимость не окупятся, особенно для мелких предпринимателей, у которых есть одна-две квартиры.

"Если станет менее выгодно заниматься арендой, скажем, себестоимость увеличится за счет налогов, то, может быть, желающих инвестировать в эту деятельность станет меньше, появятся желающие продать и уйти из этой деятельности", — говорит А. Чягус.

Налоги для арендодателей также будут различаться в зависимости от того, кто арендует жилье — житель или компания. По мнению LBAA, такой порядок не повысит прозрачность этого вида деятельности, а государственный бюджет только потеряет деньги. Минфин надеется собрать дополнительно 5 млн евро за счет новых арендных платежей.

"Бабушки, наверное, посчитают так: был жилец, сжег скатерть, стол тоже повредил, мне еще и шторы купить надо, никакого бизнеса я тут не сделала и почему еще должна заплатить эти налоги. Она может задекларировать значительно меньшую сумму", — говорит Д. Чибирене.

В позапрошлом году арендой жилья по бизнес-лицензии занимались почти 15 тыс жителей, они заплатили в бюджет почти 5 млн евро.