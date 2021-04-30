Весной и летом прошлого года в Литве усадьбы шли нарасхват. Эксперты подтвердили, что с началом карантина и закрытием границ жители Литвы бросились искать усадьбы и участки в дачных массивах. Уже тогда был зафиксирован рост цен на усадьбы, а эксперты предупреждали, что перед такой инвестицией надо хорошо подумать и оценить свои финансовые возможности.

Прошел год, ситуация изменилась, уехать за границу уже можно, но не все осмеливаются делать это. Немного изменился и рынок усадеб.

По словам главы агентства Ober-Haus Антанаса Кишунаса, в этом году интерес есть, но не такой активный.

"Все говорят о том, что массово покупают первое жилье, недвижимость, возможно, это несколько затмевает спрос на усадьбы. Но по сути люди ищут усадьбы, не изменились и районы, в которых их покупают. Люди ищут такие усадьбы, которые недалеко от районных центров, делают акцент на красивой местности: лесе, водоеме", – заметил собеседник.

Кроме того, за год люди научились работать удаленно, интернет есть почти во всех уголках Литвы, поэтому люди по-прежнему ищут жилье за городом.

Самые популярные районы – Игналинский, Молетский, Аникщайский, Затрасайский, Алитусский и т.д. Там усадьбы дорогие и покупают их в основном состоятельные люди.

"Цены здесь от 50 000 евро, все зависит от состояния усадьбы. Мы заметили, что люди ищут более дешевые варианты, но все равно хотят, чтобы местность была красивой, дорога, удобная инфраструктура", – сказал эксперт.

В Паневежском, Каунасском, Шяуляйском районах ищут жилье за 15 000-20 000 евро (до 40 000) евро. Ищут такое жилье, чтобы не требовало больших инвестиций.

По словам Кишкунаса, обычно покупают усадьбы стоимостью до 100 000 евро.

Те, кто может заплатить больше 100 000 евро ищут место у водоема (но такие, где можно строить), красивые места, там они оборудуют усадьбы по своей потребности.

Обычно такую недвижимость жители покупают за свой счет.

"Что касается роскошных усадеб за 100 000-200 000 евро, то это уже скорее жилые дома. Они часто бывают в Тракайском районе, там люди проводят время в уединении во время карантина - отдыхают и живут", – сказал Кишумас.

Он заметил, что в прошлом году ситуация с усадьбами была уникальной, поскольку до этого иметь усадьбу было непопулярно. Однако карантин заставил людей искать приют на природе, думать о побеге из города.

"Стали реже продавать усадьбы, цены на них выросли. Те, кто хотел сбежать на природу, уже это сделали. Да, время от времени появляются новые варианты, но пока их немного. Может, после снятия карантина их станет больше, но и стоить они будут дороже", – заметил собеседник.

Тем, кто хочет купить дешевую усадьбу, Кишкунас напоминает, что в Дзукии и Аукштайтии таких вариантов мало.

"Надо понимать, что дешевые усадьбы требуют больше инвестиций и времени. Искать их надо в городках подальше от районных центров. Можно интересоваться у местных жителей, поскоьку не все выставляют усадьбы на продажу. Так можно найти немало интересных вариантов", – сказал специалист.

Он напомнил об Акмянском и Рокишкском районах, которые находятся у границы. Там тоже можно найти привлекательный вариант.

"Надо не лениться и поездить по Литве, поспрашивать у местных жителей, может старосты знают, где и что продают", – советовал собеседник.

Брокер агентства Vilniaus turtas Ева Банюлите сказала, что сейчас предложений на рынке усадеб мало, а те, которые есть отличаются неадекватными ценами.

По ее словам, усадьбы за адекватную цену, если там есть водопровод и канализация быстро раскупают. А те, что находятся в плохом состоянии, могут стоять и долго ждать нового хозяина. Но цены выросли на все усадьбы.

Банюлите рекомендует не покупать такое имущество только потому, что кто-то сейчас его покупает. Надо адекватно оценить свои финансы, наличие времени, а если есть и то и другое, то посмотреть, есть ли к усадьбе нормальная дорога, в каком месте она находится.

"Я не рекомендую покупать усадьбу тем, кто туда будет ездить только в выходные или еще реже. В таких случаях рекомендую покупать домик в населенном пункте. Будет и возможность уединения, а соседи сделают пребывание более безопасным. Кроме того, в таком случае легче провести коммуникации, если их нет", – посоветовала эксперт.

Банюлите считает, что интерес к усадьбам - временное явление: "Я думаю, что 2–3 года люди будут держать усадьбы. Все зависит от того, сколько продлится карантин, ограничения. Если вернется нормальная жизнь, возможность путешествовать, то некоторые свои усадьбы продадут".