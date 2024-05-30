2024.05.30 07:10

Известно, когда на улицах появятся первые 20 новых троллейбусов

 
ru.DELFI.lt
Nauji troleibusai
Nauji troleibusai
ФОТО: Vilniaus miesto savivaldybė

Первые троллейбусы Škoda 32 Tr уже готовы к транспортировке в Вильнюс. Планируется, что в столицу их доставят в первой половине июня. После пробных поездок по городу и других необходимых процедур первые 20 троллейбусов начнут курсировать в Вильнюсе с августа, пишет портал madeinvilnius.lt.

В Вильнюсе обновляют пассажирский транспорт, приобретают дружественные в отношении природы транспортные средства. В соответствии с договором, подписанным между Вильнюсским общественным транспортом и Škoda Electric в 2023 г. всего произвели 91 троллейбус. Сумма заказа - больше 52 млн. евро.

На данный момент к доставке в Литву подготовили 5 троллейбусов. Еще 15 также произведены и сейчас проходят испытания.

Еще 20 троллейбусов сейчас производят.

Новые троллейбусы Škoda 32Tr обеспечат комфорт пассажирам и водителям. Без контактной сети они могут проехать 20 км.

Старые троллейбусы будут распроданы. Практика показала, что их покупают для оборудования домиков для отдыха, кладовок и даже кафе. Если продать троллейбусы не удастся, их сдадут на металлолом.

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