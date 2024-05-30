Известно, когда на улицах появятся первые 20 новых троллейбусов

В Вильнюсе обновляют пассажирский транспорт, приобретают дружественные в отношении природы транспортные средства. В соответствии с договором, подписанным между Вильнюсским общественным транспортом и Škoda Electric в 2023 г. всего произвели 91 троллейбус. Сумма заказа - больше 52 млн. евро.
На данный момент к доставке в Литву подготовили 5 троллейбусов. Еще 15 также произведены и сейчас проходят испытания.
Еще 20 троллейбусов сейчас производят.
Новые троллейбусы Škoda 32Tr обеспечат комфорт пассажирам и водителям. Без контактной сети они могут проехать 20 км.
Старые троллейбусы будут распроданы. Практика показала, что их покупают для оборудования домиков для отдыха, кладовок и даже кафе. Если продать троллейбусы не удастся, их сдадут на металлолом.