Известно, когда на улицах появятся первые 20 новых троллейбусов

В Вильнюсе обновляют пассажирский транспорт, приобретают дружественные в отношении природы транспортные средства. В соответствии с договором, подписанным между Вильнюсским общественным транспортом и Škoda Electric в 2023 г. всего произвели 91 троллейбус. Сумма заказа - больше 52 млн. евро.

На данный момент к доставке в Литву подготовили 5 троллейбусов. Еще 15 также произведены и сейчас проходят испытания.

Еще 20 троллейбусов сейчас производят.

Новые троллейбусы Škoda 32Tr обеспечат комфорт пассажирам и водителям. Без контактной сети они могут проехать 20 км.