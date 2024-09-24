2024.09.24 07:06

Известна трасса, время работы и продолжительность рейса автономного автобуса

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus gatvėmis pradėjo kursuoti autonominis autobusas
Vilniaus gatvėmis pradėjo kursuoti autonominis autobusas
ФОТО: Vilniaus miesto savivaldybė

23 сентября в Вильнюсе начал курсировать автономный автобус. Тестирование продлиться два месяца, пишет портал madeinvilnius.lt.

Автономный автобус будет курсировать в районе Ужупис с 7 до 19 ч. по рабочим дням. Продолжительность маршрута около 50 минут. Это электрический автобус, поэтому во время заправки он ездить не будет. Автобус будет останавливаться на 13 остановках. Дне из них - постоянные, а 11 - временные.

Во время тестирования поездки на этом автобусе будут бесплатными. Одновременно в автобусе могут находиться 6 человек. Велосипеды и самокаты в салон заносить нельзя. Перед тем, как выйти на проезжую часть, убедитесь в том, что автономный автобус вас „заметил“ и стал замедлять ход. Внимание! В автономном автобусе надо пристегиваться ремнями безопасности.

„Автономный автобус будет курсировать в Ужуписе. От Ужупской гимназии он будет ездить по Паупису, и вернется на зад по ул. Майронё. Этот 4-километровый маршрут выбран по нескольким критериям состояние инфраструктуры, число потенциальных пассажиров, инфраструктура улиц, интенсивность движения, доступ к зарядке и вовлечение общества. Маршрут запланирован так, чтобы жители могли доехать до ближайших остановок общественного транспорта и ехать дальше“, – сказала директор JUDU Лорета Левулите-Сташкявичене.

После пробного периода муниципалитет оценит, может ли такой транспорт пополнить транспортный парк Вильнюса.

Автономный автобус застрахован как обязательным страхованием, так и KASKO.

Схему можно найти здесь.

Vilniaus gatvėmis pradėjo kursuoti autonominis autobusas

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