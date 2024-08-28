Изменения в общественном транспорте Вильнюса: пассажиры могут столкнуться с временными проблемами

Муниципальная компания JUDU („Услуги сообщения“) информирует, что во время установки возможны сбои в работе систем компостеров.биз



„Бесконтактная покупка билета в автобусе и троллейбусе сократит время поездки и повысит ее безопасность – водитель будет сконцентрирован только на вождении, не будет тратить время на остановках на продажу билетов. (...) Планируется, что каждый 5 пассажир будет покупать билеты бесконтактным способом“, – сообщили представители компании JUDU.