Изделия зарасайской пекарни везут даже в Австралию

Компания Danvita работает с 1994 г. Это была одна из первых частных пекарен в Независимой Литве. Ее основатели Арунас и Нийоле Лекавичюсы рассказали Delfi, что за это время их бизнес не раз менялся, пока не выбрал нынешнее направление.
"Мы пекли хлеб, баранки, чипсы, а сейчас остановились на хлебцах", – сказал Лекавичюс.
После того как изменился ассортимент, открылись новые возможности. Сначала компания работала в своем регионе, потом стала работать с крупными торговыми сетями, а сегодня большая часть ее продукции идет за границу – целых 95%. В прошлом году доходы компании составили 5 млн. евро.
Изделия Danvitа можно купить почти во всех странах Европы, особой популярностью они пользуются в Скандинавии, например, крупнейшая шведская сеть Ica зарасайские хлебцы продает под своим брендом. Хлебцы экспортируют даже в Австралию, Новую Зеландию, недавно открылся новый рынок - Саудовская Аравия.
"Когда мы пекли хлеб, ежемесячно требовалось 120 тонн муки, а где еще вода и другое сырье. Требовалось много транспорта, чтобы развезти хлеб по всей Литве, логистика стала съедать 40% доходов. Мы искали другие варианты", – рассказал Danvitа Лекавичюс.
"Конкуренты у нас есть во всех странах - и в Скандинавии, и в Германии, и в Польше и др. Мы стараемся выделиться разнообразием вкусов", – продолжил он.
В Danvitа работает больше 80 человек. Лекавичюс сказал, что нехватки в работниках они не ощущают.
"От нас люди не уходят, только новые приходят. Может, сложнее с квалифицированными работниками, инженерами, но их везде не хватает, во всей Литве. Со средним звеном нет проблем", – заметил предприниматель.
По его словам, удержать людей помогает постоянный рост зарплат, стабильность компании.
"Минимум у нас никто не получает", – сказал Лекавичюс.