Изделия зарасайской пекарни везут даже в Австралию

Компания Danvita работает с 1994 г. Это была одна из первых частных пекарен в Независимой Литве. Ее основатели Арунас и Нийоле Лекавичюсы рассказали Delfi, что за это время их бизнес не раз менялся, пока не выбрал нынешнее направление.

"Мы пекли хлеб, баранки, чипсы, а сейчас остановились на хлебцах", – сказал Лекавичюс.

После того как изменился ассортимент, открылись новые возможности. Сначала компания работала в своем регионе, потом стала работать с крупными торговыми сетями, а сегодня большая часть ее продукции идет за границу – целых 95%. В прошлом году доходы компании составили 5 млн. евро.

Изделия Danvitа можно купить почти во всех странах Европы, особой популярностью они пользуются в Скандинавии, например, крупнейшая шведская сеть Ica зарасайские хлебцы продает под своим брендом. Хлебцы экспортируют даже в Австралию, Новую Зеландию, недавно открылся новый рынок - Саудовская Аравия.