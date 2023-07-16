16 июля 2023 г. 07:34

Изделия зарасайской пекарни везут даже в Австралию

 
Лукас Микнявичюс
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Dainius Labutis

Жители Зарасая открыли одну из первых пекарен в Независимой Литве, сейчас они перешли на изготовление хрустящих хлебцев из зерна и овощей. Эта продукция полюбилась и иностранцам.

Компания Danvita работает с 1994 г. Это была одна из первых частных пекарен в Независимой Литве. Ее основатели Арунас и Нийоле Лекавичюсы рассказали Delfi, что за это время их бизнес не раз менялся, пока не выбрал нынешнее направление.

"Мы пекли хлеб, баранки, чипсы, а сейчас остановились на хлебцах", – сказал Лекавичюс.

После того как изменился ассортимент, открылись новые возможности. Сначала компания работала в своем регионе, потом стала работать с крупными торговыми сетями, а сегодня большая часть ее продукции идет за границу – целых 95%. В прошлом году доходы компании составили 5 млн. евро.

Изделия Danvitа можно купить почти во всех странах Европы, особой популярностью они пользуются в Скандинавии, например, крупнейшая шведская сеть Ica зарасайские хлебцы продает под своим брендом. Хлебцы экспортируют даже в Австралию, Новую Зеландию, недавно открылся новый рынок - Саудовская Аравия.

"Когда мы пекли хлеб, ежемесячно требовалось 120 тонн муки, а где еще вода и другое сырье. Требовалось много транспорта, чтобы развезти хлеб по всей Литве, логистика стала съедать 40% доходов. Мы искали другие варианты", – рассказал Danvitа Лекавичюс.

"Конкуренты у нас есть во всех странах - и в Скандинавии, и в Германии, и в Польше и др. Мы стараемся выделиться разнообразием вкусов", – продолжил он.

В Danvitа работает больше 80 человек. Лекавичюс сказал, что нехватки в работниках они не ощущают.

"От нас люди не уходят, только новые приходят. Может, сложнее с квалифицированными работниками, инженерами, но их везде не хватает, во всей Литве. Со средним звеном нет проблем", – заметил предприниматель.

По его словам, удержать людей помогает постоянный рост зарплат, стабильность компании.

"Минимум у нас никто не получает", – сказал Лекавичюс.

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