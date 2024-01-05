Из-за высоких цен на электричество один муниципалитет отключает освещение улиц

Мэр Неринги Дарюс Ясайтис подтвердил Delfi, что после того как в пятницу утром цена на электроэнергию превысила 1,5 евро за 1 кВт/ч, фонари не включили. В ближайшие ночи с полуночи до 6 ч. их не будут включать – пока цены не вернутся на нормальный уровень.
"Мотив – цена. Чтобы мы поняли размер: за год на освещение улиц в Неринге мы тратим 100 000 евро. Но если цена будет такой, какая была сегодня утром, 100 000 евро потребуется в месяц. Для Неринги это большие деньги", – сказал Ясайтис.
На вопрос, как быть с безопасностью на улицах, он сказал, что их муниципалитет самый безопасный. Кроме того, дети пока на каникулах.
"Призываем всех полюбоваться яркими и красивыми звездами, которые можно увидеть в темноте. Но вообще, цена - самое главное, для нас это неподъемное бремя", – сказал мэр.
По данным Литовской ассоциации муниципалитетов, пока другие муниципалитеты подобные решения не принимают.
Эксперт в сфере энергетики Видмантас Янкаускас сказал, что поскольку в Литве нет постоянного производства электричества из возобновляющихся источников, надо думать о регулировании спроса, поэтому решение Неринги - только начало.
"Скорее всего, дальше будет больше таких решений. Ведь возобновляющиеся источники имеют один недостаток - это непостоянный источник, непрогнозируемый, могут появиться вот такие нечеловеческие цены, как сегодня - 1,5 евро. Значит, надо сбалансировать спрос", – сказал Янкаускас.
"Мы много говорим о батареях, о потребителях, которых можно отключить (например, промышленность), таких потребителей может появиться больше и их должны поощрять не потреблять электроэнергию. Таких решений станет больше", – сказал он.
По словам эксперта, бытовые потребители на биржевых планах в последнее время могли выиграть, но и они должны быть готовы к непостоянству цен.
Мэр Ясайтис сказал, что не хватает гибкости при выборе планов поставки электричества. "Юридическим лицам закон не разрешает подписывать договор - есть только биржевая цена. Конечно, у нас есть солнечные батареи, но подключить к ним уличное освещение не удалось", – сказал он.
На бирже Nord Pool Spot 5 января, в 8–9 ч. по литовскому времени, цена выросла до 1479 евро за МВт/ч или до 1,48 евро за кВт/ч (без НДС). Цены будут колебаться в пределах 1 евро до обеда, потом снизятся, но средняя цена будет 67 цт за кВт/ч, таких цен не было с 2022 года.
Представители Litgrid сказали Delfi, что основная причина роста цен - большое потребление электричества в Финляндии, Швеции и соседних странах из-за сильных холодов. Кроме того, ослабевает ветер, поэтому меньше электричества генерируют ветряные электростанции.