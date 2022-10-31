Из-за войны в Украине Philip Morris расширяет деятельность в Клайпеде

"В ходе реализации проекта будет построена новая часть здания, соединенная с существующими складскими помещениями", — говорится в ответе Philip Morris Lietuva на запрос BNS.

Новое подразделение в Клайпеде, как и другие предприятия, будет производить продукцию, предназначенную для Украины.

Расширение фабрики планируется завершить к концу 2023 года, тогда же будут наняты новые работники, но сколько их будет пока не сообщается. В настоящее время на фабрике работает более 550 сотрудников.