Из-за войны в Израиле компании отзывают туры в эту страну

Представитель Novaturas Мигле Белините сказала, что их туристов в Израиле сейчас нет, но на октябрь были запланированы три поездки, они отозваны.

"Мы предложил клиентам другие направления, свяжемся с ними напрямую", – сказала она.

Путешественников в Израиле пока нет и у компании Guliverio kelionės. Директор компании Альгис Бразёнис сказал, что запланированная на конец октября поездка отозвана.

"Слава Богу, наших туристов там сейчас нет, но мы организовывали поездки в этом направлении. В этом сезоне первая была запланирована на 24 октября. Как раз сейчас планируем информировать клиентов. Очевидно, что поездку придется отозвать", – сказал Бразёнис.

На вопрос, какой выход он предлагает клиентам, Бразёнис сказал, что будет так, как захотят люди.