Из-за войны в Израиле компании отзывают туры в эту страну

Представитель Novaturas Мигле Белините сказала, что их туристов в Израиле сейчас нет, но на октябрь были запланированы три поездки, они отозваны.
"Мы предложил клиентам другие направления, свяжемся с ними напрямую", – сказала она.
Путешественников в Израиле пока нет и у компании Guliverio kelionės. Директор компании Альгис Бразёнис сказал, что запланированная на конец октября поездка отозвана.
"Слава Богу, наших туристов там сейчас нет, но мы организовывали поездки в этом направлении. В этом сезоне первая была запланирована на 24 октября. Как раз сейчас планируем информировать клиентов. Очевидно, что поездку придется отозвать", – сказал Бразёнис.
На вопрос, какой выход он предлагает клиентам, Бразёнис сказал, что будет так, как захотят люди.
"Они смогут ехать в другую поездку или вернуть все деньги. Конечно же, когда идет война, мы не повезем туда туристов, – сказал он. – Трудно сказать, что будет дальше, наверное, это никто не может сказать. В этом году у нас была запланирована только одна группа. Поэтому вопрос, что делать с другими группами, для нас неактуален сейчас. На следующий год у нас есть запланированные поездки, Но времени еще много, мы пока ничего не решаем".
МИД Литвы рекомендует жителям Литвы оценить необходимость поездок в Израиль (и Палестину), однако ситуация с безопасностью в стране меняется очень быстро, поэтому надо постоянно следить за информацией и оставаться бдительными.
МИД настоятельно рекомендует не ездить в Израиль и Палестину. Сейчас особенно напряженная ситуация на границе с сектором Газа, Иерусалиме, на Западном берегу, а также на Голанских высотах на севере страны и на границе с Ливаном, в регионах Йенин, Шхем и Хеврон.
МИД сообщает, что в Израиле живут больше 7000 литовцев, около 460 находятся там как туристы.
"По данным посольства Литвы в Израиле, в этой стране постоянно проживают 7008 граждан Литвы", – сообщило 8 октября министерство.
Если вы сейчас находитесь в Израиле или в Палестине, будьте бдительны, предпринимайте все меры безопасности, следите за информацией официальных ведомств, выполняйте указания местных властей, узнайте, где находится ближайшее убежище.
Мы также рекомендуем следить за информацией аэропортов. Многие авиакомпании отозвали свои рейсы в/из Израиля, поэтому сообщение с Израилем ограничено.
Если вы сейчас находитесь в Израиле или в Палестине или все же намерены отправиться туда, просьба немедленно зарегистрироваться здесь https://keliauk.urm.lt/keliones-registracijos-forma, чтобы в случае необходимости с вами можно было связаться для предоставления консульской помощи.
Если вам требуется консульская помощь, обращайтесь по телефону посольства Литвы в Израиле +972 3 6958 685 или пишите на эл. почту amb.il@urm.lt, consul.il@urm.lt. Напомним, что граждане Литвы могут обращаться за консульской помощью по номеру +370 5 236 2444 круглосуточно или по эл. почте pilieciai@urm.lt.
МИД также рекомендует прислать приложение "Путешествуй безопасно" (Keliauk saugiai) и получать всю актуальную информацию МИДа в случае кризисных ситуаций в разных странах. iOS: https://goo.gl/dOxeli; Android: https://goo.gl/rPwrfx; Общая ссылка: http://onelink.to/epmjp5.
Глава Skyllence Вилма Вайтекунайте сообщила об утверждении рейса, на котором в Литву из Израиля могут вернуться граждане нашей страны.
Желающих лететь в Вильнюс призывают регистрироваться на рейс. Правда, он не будет прямым – самолет сядет в Бухаресте.
Время вылета из Тель-Авива – 10 октября, 00:20 ч., а прибытия в Бухарест - 03:10 ч. (по местному времени). Вылет из Бухареста – 10 октября, в 06.10 ч., прибытие в Вильнюс - 08:30 ч.
"На данный момент зарегистрировались 40 человек. В самолете 128 свободных мест. Просим вас писать на почту sales@skyllence.aero. В целях экономии времени пишите имена, фамилии пассажиров, присоедините копии паспортов – они нужны для регистрации на рейс. Укажите номер телефона и адрес эл. почты, на которую мы можем высылать новейшую информацию о рейсе", – сообщает Вайтекунайте.