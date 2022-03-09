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Часть международных и местных компаний, которые действуют в Украине рассматривают перенос своей деятельности в Литву. Сейчас ищут безопасные места для продолжения деятельности, однако пока есть сложности в вопросе регистрации новых компаний в Литве. Министерство экономики и инноваций готовит средства для помощи в переводе украинских компаний в Литву.
Tekstilės įmonė "Garlita"
Tekstilės įmonė "Garlita"
© DELFI / Rafael Achmedov

Президент Литовской ассоциации торговых, промышленных и ремесленных палат Римас Варкулявичюс сказал Delfi, что слышал о работающих в Украине компаниях, которые хотели бы переехать в Литву. В основном, это компании, работающие в сфере услуг.

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"В основном, это сектор услуг, может, автопроизводство, тестирование ИТ, программного оборудования, текстильные предприятия", – сказал он.

Что касается, текстильных предприятий, то в Литве им придется пользоваться местными цехами и оборудованием, ведь из Украины сейчас, не вывезешь оборудование и строительство новых зданий займет немало времени.

По его словам, перевод компаний в другое место - логичный шаг, ведь это безопасность. Варкулявичюс сказал, что пока сложно сказать, сколько будет таких компаний.

"Государство должно подготовить зеленый коридор, облегчить услуги и приход компаний. Пусть это будут две недели, но они должны знать, что их ждут", – заметил он, указав, что на такое решение действует и режим ЧП, введенный в Литве.

"Зарубежные компании чувствительно к этому относятся и не до конца понимают, что это значит. Мы знаем, для чего это требовалось. Кроме того, часто говорят, что после Украины наступит очередь стран Балтии. Когда это говорят наши политики - еще полбеды, а когда говорят представители НАТО, то доверия много не остается", – заметил он

Представитель "Инвестируй в Литве" Вида Стасконене подтвердила, что есть интерес к переводу компаний из Украины в Литву. Однако она не уточнила, что это за компании.

Представитель текстильной компании Omniteksas Видас Дамалакас подтвердил, что одна швейная компания в Украине, которая предоставляет им услуги, серьезно думает о переводе работников в Литву. В этой компании работает 400 человек (из них 10-15% хотели бы работать в Литве). Мы ведем с ними переговоры об учреждении филиала в Литве.

"Проблема в том, что в Литве, в отличие от Эстонии, нельзя открыть компанию по интернету. Сейчас владелец компании не может приехать в Литву и оформить документы, открыть счет. Я тоже за них это сделать не могу. Получается, одной рукой помогаем, а другой ничего не делаем", – заметил он.

Министерство экономики и инноваций утверждает, что к ним обращаются компании, которые хотят перевести в Литву свой бизнес.

"Сейчас министерство работает над оказанием помощи как беженцам из Украины, так и бизнесу, талантам", – утверждают представители министерства, которые заметили, что сейчас готовят пакет помощи для перевода бизнеса.

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