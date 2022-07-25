Из-за войны часть предприятий приостанавливает расширение в Литве

"Не вижу, чтобы уходов было больше, чем обычно. Бизнес всегда движется вперед и назад. Но значительно больше нас должно тревожить то, что дополнительный бизнес не придет", – сказал в понедельник Р. Валюнас каналу Delfi TV.

Зарубежные инвесторы приостанавливают планировавшиеся инвестиции, поскольку в глазах жителей западных государств Литва является страной, находящейся в военной зоне, сказал председатель правления „Investors‘ Forum“ Роландас Валюнас. И хотя предприятия, по его словам, не покидают Литву, расширение бизнеса останавливается, возникает и риск возможного увольнения работников.

"Не вижу, чтобы уходов было больше, чем обычно. Бизнес всегда движется вперед и назад. Но значительно больше нас должно тревожить то, что дополнительный бизнес не придет", – сказал в понедельник Р. Валюнас Delfi.

"Если возьмем прошлый, позапрошлый год, то новые инвесторы очень пополнили бюджет Литвы. Если новые не придут, а старые раз от раза будут отпадать, бюджет не получит доходов", – пояснил Р. Валюнас.

Вице-президент Конфедерации промышленников Литвы (КПЛ) Мантас Гудас отмечает, что приостановила рост и возникшая в прошлом году дипломатическая напряженность в отношениях с Пекином. По его словам, решение Китая блокировать литовскую продукцию напугало и часть инвесторов.

"Знаю не один случай, когда промышленные предприятия приостановили планировавшееся расширение. Может, не сократились, фабрики не будут закрываться, но планы задвинуты глубоко в стол", – сказал М. Гудас.

В понедельник Департамент статистики Литвы сообщил, что в июне 2022 г. стоимость всей промышленной продукции составила 2,8 млрд. евро в ценах того времени и, по сравнению с маем, без учета влияния сезона и числа рабочих дней, сократилась на 1,8 проц. в сопоставительных ценах (с учетом - на 3,6 проц.).

За месяц производство фармацевтической продукции, без учета влияния сезона и числа рабочих дней, сократилось на 45,4 проц. (с учетом - на 50,6 проц.), производство рафинированных нефтепродуктов – на 28,2 проц. (с учетом – на 30,1 проц.), производство других транспортных средств и оборудования – на 8,3 проц. (с учетом - на 4,6 проц.), производство древесины и древесных изделий, кроме мебели – на 7,2 проц. (с учетом – 10,5 проц.).

В январе-июне 2022 г. вся промышленная продукция составила 18,2 млрд. евро в ценах того времени и, по сравнению с тем же периодом 2021 г., без учета влияния числа рабочих дней, увеличилась на 15,9 проц. в сопоставительных ценах (с учетом – на 16,2 проц.).