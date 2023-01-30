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Из-за усилившегося ветра и волн, в понедельник, примерно в 4.30 час. в Клайпедском порту начали ограничивать судоходство, говорится в сообщении дирекции Клайпедского государственного морского порта.
Из-за усилившегося ветра и волн в Клайпедском порту ограничили судоходство
© DELFI / Orestas Gurevičius

Рано утром был зафиксирован ветер 21,4 м/с. Высота волн в море достигает 4 м.

Во внешнем рейде входа в порт ждут 2 судна, 2 корабля также ждут выхода из порта.

Инцидентов не зафиксировано.

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