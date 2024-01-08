Из-за упоминания консерваторов в кассовом чеке – предупреждение налоговой инспекции: может грозить штраф

Новый год – новые налоги. Водители уже неделю видят на заправках новые цены на горючее.

"Я работаю курьером, чувствую подорожание, много езжу, приходится заливать много горючего. Когда не декларируешь заправку автомобиля, еще хуже получается", – сказал один водитель.

Дизельное топливо, по словам работников заправок, подорожало на несколько центов за литр, а баллоны с газом – на несколько евро.

"Я приехал поменять баллон, видите – 26 евро. За что?", – удивлялся другой житель.

Сам бизнес напоминает, кто виноват в повышении налогов. Сеть заправок Jozita в кассовых чеках покупающих газовые баллоны, указывала скачала, что акциз повысили консерваторы, потом добавила и другие правящие партии.

Директор Jozitа Йонас Йокубаускис на вопрос, почему так делают, спросил: "А разве это не так?".