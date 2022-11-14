Из-за тумана самолеты из Вильнюса направляют в Варшаву

На сайте Вильнюсского аэропорта указано, что самолет Ryanair из Осло, который должен был совершить посадку в Вильнюсе в 11:40 ч. был направлен в аэропорт им. Ф.Шопена (Варшава).
В Варшаву направили также самолет Ryanair из Вены, который должен был сесть в Вильнюсе в 8:40 ч.
До сих пор опаздывают и самолеты других авиакомпаний.
Самолет Turkish Airlines из Стамбула должен был совершить посадку в Вильнюсе в 11:05 ч., но ждали его к 13 ч.
На сайте Flightradar видно, что самолет кружит над Вильнюсом и ждет, когда ему разрешат посадку.
Самолет Wizz air из Дортмунда также сел с опозданием, не в 11:20, а в 12 ч.
Ранее глава Литовских аэропортов Тадас Василяускас сказал Delfi, что Вильнюсский аэропорт находится в таком месте, что по утрам там часто не могут совершить посадку самолеты из-за плохой видимости.
"Некоторые самолеты ждут, когда погодные условия улучшатся, а другие летят в другие аэропорты", – сказал он.
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