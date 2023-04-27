"Увы, у нас есть российский акционер. Он не под санкциями, но это мало что меняет. Из-за войны остановился один из рынков, и мы столкнулись с техническими проблемами — например, обслуживающие банки отказываются сотрудничать. Государственные предприятия, такие как Ignitis или ГАУИ (Государственное агентство по управлению инвестициями – ELTA) стали выдвигать необоснованные условия только потому, что мы россияне", – заявил М. Сологубас в среду в Экономическом комитете Сейма.

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"По этой причине компания была вынуждена начать процесс реструктуризации", — отметил он.

Основным акционером литовского производителя холодильников "Снайге" является российский концерн по производству холодильного оборудования Polair. Он не попал под санкции, введенные против России в начале ее крупномасштабного вторжения в Украину.

Руководитель "Снайге" утверждал, что компания жизнеспособна, поэтому непонятно, почему Каунасский окружной суд не утвердил план по реструктуризации компании, его блокирует "Содра".

Mindaugas Sologubas © Bendrovės nuotr.

"Сам суд постановил, что компания жизнеспособна, а неутверждение плана, по сути, приводит к объявлению банкротства. По закону, иного варианта нет. Непонятное мне лично решение государственных органов по сути отнимает у компании возможность продолжать работу и платить налоги", – подчеркнул М. Сологубас. По его словам, при реструктуризации компания вовремя уплачивает около 200 тысяч. евро налогов в месяц, в компании работают около 350 человек.

По его словам, сейчас компания не может обратиться за финансовой поддержкой и в ​​госучреждения, так как проводит реструктуризацию. Правда, поясняет М. Сологубас, в начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году "Снайге" обратилась за поддержкой в "Инвегу", но заявка была отклонена из-за связей с российским предприятием.

"Мы не обращались в госучреждения. После начала войны мы пытались обращаться, но только из-за акционера официально все было отклонено. Неофициально было сказано, что пока акционером является россиянин, никаких сделок не будет. Это касается и Инвеги, и ГАУИ, и прочих возможностей обращения за помощью", — сказал он.

"После того, как "Инвега" открыла инструмент для заимствования оборотных средств пострадавшим от войны компаниям, формально мы даже не можем подать заявку, потому что находимся в статусе реструктуризации", — продолжил М. Сологубас.

Член фракции социал-демократов Гинтаутас Палуцкас сказал, что "Снайге" является важным предприятием как для Алитусского региона, так и для государства в целом. По его мнению, необходимо пересмотреть действующее законодательство, из-за которого компании не могут получить поддержку.

"Снайге" важна не только для региона, но и для государства, это компания с брендами, традицией, которая необходима. Стоит обратить внимание на перспективы этой деятельности. В более узком формате мы подумаем и посмотрим, как такие моменты истолковываются", — сказал Г. Палуцкас в Экономическом комитете.