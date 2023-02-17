Из-за снижающихся цен на электричество поступает много запросов, но принимают мало решений

Сейчас компании Ignitis, Enefit и Elektrum Lietuva – дают клиентам возможность подписать договоры с тарифами ниже 28 цт за кВт/ч. Сейчас до такой суммы цену компенсирует государство. Государственная служба регулирования связи (ГСРС) недавно призвала потребителей пересмотреть договоры.

"Чувствуется активность клиентов, особенно тех, кто подписал договоры с более высокими ценами. Правда, они мигрируют от плана к плану, а не из компании в компанию. Такая миграция в январе-феврале увеличилась в 5 раз. Клиенты часто выбирают фиксированные планы без скидок", – сказала Delfi представитель Ignitis Лаура Беганскене, заметив, что за это время договоры поменял 1% клиентов компании.

Пресс-секретарь Enefit Ева Крикштопайтите сказала, что в январе количество запросов значительно выросло. Однако, интерес не всегда приводит к решению изменить поставщика. В январе количество клиентов компании выросло на 3%.

"За то же время договоры расторгли 0,7% клиентов. Одни изменили поставщика, другие ‒ перешли на гарантийные поставки, другие расторгли договоры, поскольку был продан объект", – сказала она.

В январе договоры переписали 0,5% клиентов Enefit.

Представитель Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас сказал, что с середины января до настоящего времени новые договоры подписали 25 000 клиентов. Компания сообщает, что поменять договоры клиенты могут проще, их не ждут никакие санкции.

Правда, у одного поставщика есть планы с налогом на резервацию. Enefit сообщает, что клиенты, подписавшие договоры на 24 или 36 месяцев, могут их расторгнуть в любое время ‒ им ничего не придется платить за это. Такой же порядок распространяется на план, связанный с биржевой ценой. Однако есть планы более длительного срока действия.

"Исключения ‒ планы на 84 и 72. Там действует иная модель, такие договоры связаны с инвестициями в зеленую энергетику, мы строим новые ветряки, солнечные электростанции. Поэтому на такие договоры действует налог на резервацию", – пояснила Крикштопайтите.

Elektrum Lietuva позволяет меняющим план клиентам не возвращать скидки (около 20 евро).

"В договорах с новыми клиентами вообще нет никаких дополнительных условий – они могут свободно расторгать договоры без дополнительных обязательств", – сказал Каваляускас.

Ignitis с 15 февраля также не требует у клиентов возвращать предоставленные ранее скидки при переписке договоров, если клиент будет пользоваться услугами компании не меньше 6 месяцев.

Каваляускас заметил, что договоры стоит пересмотреть клиентам, которые подписали их в конце лета- в начале осени 2022 года.