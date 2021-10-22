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Поскольку в ночь с четверга на пятницу над Литвой пронесся сильный ветер и дождь, о перебоях с поставками электроэнергии сообщили почти 40 тыс. потребителей, из них поставки электроэнергии не возобновлены еще для 3 тыс. домашних хозяйств.
Из-за сильного ветра в Литве без электроэнергии остаются 3 тысячи потребителей
© DELFI / Andrius Ufartas

Представитель по связям с общественностью компании распределения электроэнергии и газа Energijos skirstymo operatorius (ESO) Паулюс Калмантас сообщил BNS, что подача электроэнергии после этой ночи восстановлена уже для 35 тыс. домашних хозяйств.

"Больше всего неисправностей фиксировалось в Клайпедском, Шяуляйском, Паневежском и Каунасском районах. Продолжается устранение неисправностей – на устранение неполадок, вызванных сильным ветром, направлены увеличенные силы работников", – отметил представитель ESO.

В пятницу также ожидается ветреная погода.

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