Из-за сильного ветра в Литве без электроэнергии остаются 3 тысячи потребителей

Представитель по связям с общественностью компании распределения электроэнергии и газа Energijos skirstymo operatorius (ESO) Паулюс Калмантас сообщил BNS, что подача электроэнергии после этой ночи восстановлена уже для 35 тыс. домашних хозяйств.

"Больше всего неисправностей фиксировалось в Клайпедском, Шяуляйском, Паневежском и Каунасском районах. Продолжается устранение неисправностей – на устранение неполадок, вызванных сильным ветром, направлены увеличенные силы работников", – отметил представитель ESO.

В пятницу также ожидается ветреная погода.