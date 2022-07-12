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Во вторник, после того, как скорость ветра на побережье превысила 22 метра в секунду, судоходство в Клайпедском порту было ограничено.
Из-за сильного ветра в Клайпедском порту ограничено судоходство
© DELFI / Orestas Gurevičius

Движение судов было ограничено примерно в 13 часов, когда скорость ветра достигала 22 метров в секунду, а высота волн - 3 метров, сообщила пресс-секретарь дирекции порта Игне Ротаутайте-Пукене.

"На данный момент два судна ожидают разрешения на выход из порта и одно - на вход", - сказал BNS во вторник представитель дирекции.

По ее словам, ограничения могут оставаться в силе до среды: "Ограничения, скорее всего, останутся до завтра, поскольку ветер может усилиться".

Гидрометеорологическая служба Литвы сообщает, что в ночь на среду скорость северо-западного ветра при порывах на побережье может достигать 23 метров в секунду.

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