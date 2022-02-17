Из-за сильного ветра ограничено судоходство в Клайпедском порту

"Судоходство начали ограничивать с 10 часов. Скорость ветра составляет 19-23 метров в секунду, высота волн – около 4 метров", – сообщила BNS представитель дирекции порта по связям с общественностью Инге Ротаутайте-Пукене.
По ее словам, информация о разрешениях на вход в порт и выход из него пока уточняется.
Гидрометеорологическая служба Литвы информирует, что на взморье порывы сильного юго-западного, переходящего в западный, северный ветра могут достигать 27 метров в секунду.
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