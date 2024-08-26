Из-за сбоя в работе терминалов безналичного расчета не работали четыре магазина сети Maximа

Сейчас проблема уже устранена, магазины работают в обычном режиме. Во всех магазинах сети жители временно не могли заплатить за товары с помощью банковских карт (могли заплатить наличными), невозможно было использовать дисконтные карты AČIŪ, ненадолго (на 20 минут) были закрыты 4 магазина: в Каунасе на ул. Вейверю, в Прекуле, в Юрбаркасе и в Вильнюсе на ул. Миндауго“, – сказала она.