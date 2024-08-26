2024.08.26 16:56

Из-за сбоя в работе терминалов безналичного расчета не работали четыре магазина сети Maximа

 
ru.DELFI.lt
Banko kortelė
Banko kortelė
ФОТО: ViDI Studio | Shutterstock

26 августа после обеда читатели портала сообщили, что в магазинах сети Maxima невозможно заплатить за покупки с помощью банковских карт. Представители сети сказали, что проблема уже решена.

Пресс-секретарь сети Maxima Раминта Гецявичюте сказала, что проблема была зафиксирована около 14 ч.

„В ходе обновления сети ИТ ненадолго произошли сбои с поставками интернета.

Сейчас проблема уже устранена, магазины работают в обычном режиме. Во всех магазинах сети жители временно не могли заплатить за товары с помощью банковских карт (могли заплатить наличными), невозможно было использовать дисконтные карты AČIŪ, ненадолго (на 20 минут) были закрыты 4 магазина: в Каунасе на ул. Вейверю, в Прекуле, в Юрбаркасе и в Вильнюсе на ул. Миндауго“, – сказала она.

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