Из-за роста цен на нефть призывают готовиться: Литву ждут несколько пиков инфляция

Весной - скачок цен на нефть

5 декабря ЕС вводит санкции в отношении российской нефти, транспортируемой по морю.

Экономист Александр Изгородин заявил, что хотя большой трагедии на рынках не произойдет, это может повлиять на мировые цены на нефть.

Хотя путаницы удастся избежать, он считает, что не следует забывать, что Россия является важным топливным игроком на европейском рынке, но с другой стороны, хотя Европа и теряет крупного экспортера, сейчас рынки больше сосредоточились на рецессионных настроениях.

“Но весной следующего года я прогнозирую очередной скачок цен на нефть в мире.

Это потребует от Китая радикального смягчения своей политики в отношении COVID, — он является очень крупным потребителем нефти в мире. <...> После того, как Китай откажется от политики COVID, цены на все сырье снова взлетят до небес. Нас ждет V-образная траектория цен на нефть и газ.

Первоначально в краткосрочной перспективе цены на топливо будут снижаться, но это временно, так как весной они начнут расти", - спрогнозировал экономист, отметив, что это будет видно примерно с апреля.

"Это будет серьезным сигналом к ​​росту цен на нефть и сырье", - сказал он и подсчитал, что цена на нефть может превысить 100 долларов за баррель.

"Также может выйти на уровень, который мы видели в начале лета этого года <...>, я бы не исключал, что летом цена на нефть может вырасти до 115-120 долларов за баррель", - сказал он.

Окажет влияние и на цены на топливо

Рост цен на нефть повлияет на цену на топливо, заявил президент Литовской ассоциации компаний по торговле нефтепродуктами Эмилис Циценас.

“Рынок корректирует и устанавливает эту цену, но мы видим, что рынок нефти сильно политизирован, это не свободный рынок. Та же ОПЕК, которая является картельной организацией, прилагает усилия для поддержания цены и снижения добычи”, — сказал представитель.

Он отметил, что крупные аналитические компании прогнозируют, что цена барреля в следующем году будет около 110-115 долларов, что, как он говорит, также означает рост цен на топливо.

“Но на это влияет множество факторов. Также сейчас говорят о введении потолка цен на российскую нефть. Вопрос в том, как это будет работать, сколько стран, которые имеют влияние на глобальном уровне, присоединятся к нему, насколько Россия сможет обойти ограничения”, — сказал Э. Циценас.

По словам собеседника, Литва производит часть топлива на предприятии “Орлен”, расположенном в Мажейкяй, но место производства топлива не имеет большого влияния на цену, так как цены определяет рынок, говорит он.

“То, что производят в Мажейкяй, о многом не говорит, возможно, это обеспечивает надежность с точки зрения физических поставок, больше шансов, что оно у нас будет”, — сказал он и заверил, что компания “Орлен” в Литве сразу после войны в Украине отказалась от российской нефти, поэтому продаваемое здесь топливо не имеет отношения к России.

В феврале 2023 года вступает в силу еще одно эмбарго, которое не позволит ЕС импортировать российские нефтепродукты, в том числе дизельное топливо.

“Напрямую это не повлияет на нас, но поскольку все ценообразование связано с ценой на мировом рынке, это приведет к ограниченному предложению продукта, и все будет зависеть от того, насколько нам удастся управлять цепочками поставок, насколько они подорожают, потому что это касается и самих АЗС", - сказал он.

Представитель заверил, что сегодня Литва не импортирует дизельное топливо из России.

“Я думаю, что можно с уверенностью сказать “нет””, — сказал Э. Циценас.