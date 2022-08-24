aA
В Европе по-прежнему сильно растут цены на природный газ, поэтому растет себестоимость удобрений. Литовская компания Achema сообщает, что с 1 сентября временно приостанавливает свою работу. Пока завод будет производить только смолы и технический газ.
Jonavos "Achema"
Jonavos "Achema"
© DELFI / Laimonas Jankauskas

"В условиях нынешней ситуации на рынке, большая часть западных производителей удобрений вынуждена останавливать производство, компания Achema – не исключение. Рекордные цены на газ напрямую влияют на себестоимость продукции, цена на наши удобрения становится неконкурентноспособной, по сравнению с ценами на американскую и российскую продукцию", – сказал гендиректор Achemа Рамунас Миляускас.

Статьи по теме:
Фермеры: удобрения – 1200 евро, продукты подорожают в три раза, малые хозяйства не выживут  (1)
Руководство Achema рассматривает возможность остановки действия трудовых договоров бастующих  (6)

В пресс-релизе сказано, что после остановки завода часть рабочих будет работать, чтобы был обеспечен присмотр за оборудованием, остальных отправят на простой.

Цены на природный газ в Европе сейчас достигли рекордных высот и продолжают расти. Природный газ - основное сырье для производства азотных удобрений, его стоимость в себестоимости занимает 70%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Работники Achemа готовятся к забастовке (8)

В конце января работники Achemа получили сообщение об...

На одном из крупнейших предприятий Литвы назревает забастовка (3)

Администрация йонавского завода Achema не соглашается...

TOP новостей

Президент Украины вместе с супругой обратились к литовцам

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди...

Экономист: ждет замедление роста экономики, какого не было тридцать лет

Банк Swedbank прогнозирует, что в конце этого года и в...

Эфир Delfi из Висагинаса: жизнь маленького города глазами молодых художников (1)

На этот раз проводим эфир с гостями не в нашей студии в...

В День независимости Украины – танец на стене "Дома Москвы" в Вильнюсе

В День независимости Украины стена "Дома Москвы" стала...

Спикер парламента Литвы: у нас есть план помощи жителям

Политики , которые попали в список самых популярных...