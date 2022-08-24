"В условиях нынешней ситуации на рынке, большая часть западных производителей удобрений вынуждена останавливать производство, компания Achema – не исключение. Рекордные цены на газ напрямую влияют на себестоимость продукции, цена на наши удобрения становится неконкурентноспособной, по сравнению с ценами на американскую и российскую продукцию", – сказал гендиректор Achemа Рамунас Миляускас.

В пресс-релизе сказано, что после остановки завода часть рабочих будет работать, чтобы был обеспечен присмотр за оборудованием, остальных отправят на простой.

Цены на природный газ в Европе сейчас достигли рекордных высот и продолжают расти. Природный газ - основное сырье для производства азотных удобрений, его стоимость в себестоимости занимает 70%.