Из-за ремонта отключены две ЛЭП с Беларусью

Глава Центра управления системой Litgrid Гинтаутас Монкявичюс говорит, что отключение ЛЭП было запланировано и производится при координировании действий между операторами всех стран региона.
"Сейчас надежность систем Балтийских стран обеспечивается посредством использования пропускных мощностей межсистемных сечений всего региона", - сказал для пресс-релиза Г. Монкявичюс.
При реорганизации важной передающей сети северо-восточной Литвы для синхронизации с сетями материковой Европы в понедельник отключена линия Игналинская АЭС - Поставы.
Между тем, по просьбе белорусского оператора, по причине плановых работ со вторника до конца недели отключена линия Вильнюс - Молодечно.
Литву и Беларусь соединяют четыре ЛЭП по 330 киловольт и шесть ЛЭП по 110 киловольт. В 2019 году была отключена и демонтирована самая мощная ЛЭП в 750 киловольт Игналинская АЭС - Минская ТЭЦ-5.
В 2025 году, проводя в жизнь проект синхронизации, Литва отключит все линии с Беларусью и Калининградской областью России.
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