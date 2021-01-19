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Из-за ремонтных работ на этой неделе отключены две линии электропередач (ЛЭП) по 330 киловольт между Литвой и Беларусью, сообщил литовский оператор электропередающей системы Litgrid.
Из-за ремонта отключены две ЛЭП с Беларусью
© DELFI / Andrius Ufartas

Глава Центра управления системой Litgrid Гинтаутас Монкявичюс говорит, что отключение ЛЭП было запланировано и производится при координировании действий между операторами всех стран региона.

"Сейчас надежность систем Балтийских стран обеспечивается посредством использования пропускных мощностей межсистемных сечений всего региона", - сказал для пресс-релиза Г. Монкявичюс.

При реорганизации важной передающей сети северо-восточной Литвы для синхронизации с сетями материковой Европы в понедельник отключена линия Игналинская АЭС - Поставы.

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Между тем, по просьбе белорусского оператора, по причине плановых работ со вторника до конца недели отключена линия Вильнюс - Молодечно.

Литву и Беларусь соединяют четыре ЛЭП по 330 киловольт и шесть ЛЭП по 110 киловольт. В 2019 году была отключена и демонтирована самая мощная ЛЭП в 750 киловольт Игналинская АЭС - Минская ТЭЦ-5.

В 2025 году, проводя в жизнь проект синхронизации, Литва отключит все линии с Беларусью и Калининградской областью России.

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