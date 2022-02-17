Президент Литовской ассоциации торговых, ремесленных и промышленных палат Римас Варкулявичюс сказал, что члены ассоциации открыто декларируют, что их беспокоят санкции Китая, поэтому они открывают филиалы за границей.

"Об этом я слышал и на заседании рабочей группы МИД, которая решает проблемы с Китаем. Был проведен и опрос членов нашей ассоциации. Другие компании укрепляют свои филиалы в соседних странах - Польше, Латвии, Эстонии", – заметил он.

По его словам, мало открыть в другой стране представительство, надо перевести туда часть операций, обеспечить осуществление финансовых процессов.

По мнению Варкулявичюса, возможно, нынешние действия временные, но в будущем могут появиться серьезные проблемы.

"Поиск третьих стран не меняет происхождение литовской продукции. Китайцы будут видеть страну-производителя. Тогда в другой стране, например, у соседей, придется производить товары, просто паковать их в Польше или Германии недостаточно. Это касается в основном компаний, занимавшихся реэкспортом в Китае. Это действует в сфере древесины, они переориентировали продажи через офисы за границей. Это происходит, ситуация не улучшается", – сказал он.

Один представитель компании, занимающейся продажами древесины, который не пожелал, чтобы назвали его имя, рассказал, во сколько ему обошлась политика Литвы в отношении Китая.

"Я вывел бизнес из Литвы, как только задумали открыть здесь представительство Тайваня", – сказал он.

Предприниматель сказал, что уже давно чувствовалась враждебность в отношении Китая.

"Литва тенденциозно совала палки в колеса, открыла представительство, и китайцы нам прямо сказали: "Мы с вами работать не будем, поскольку вы из Литвы", – сказал он.

Ему пришлось спасать бизнес и открывать компанию за границей.

"Банки той страны мне сказали, скажите спасибо своему правительству за то, что такие компании приходят к нам", – сказал предприниматель. Сейчас у него никаких проблем с Китаем нет.

Предприниматель сказал, что из-за политических решений Литвы компания понесла в прошлом году ущерб на сумму 2 млн. евро.

"Раньше литовская компания приносила прибыль 5-6 млн. евро в год, в этом году она не принесет прибыли", – заметил он.

Владелец компании Diverus (занимается древесиной) Донатас Юцюс также открыл компании в Эстонии и Польше. Сейчас Литва не может продавать Китаю древесину.

По словам Варкулявичюса, компании пытаются переориентироваться на другие рынке, но это небыстрый процесс.

"У нас нет ресурсов для дополнительных предложений другим рынкам. Цены на сырье и энергетику у нас высокие, поставки стоят дорого", – сказал он. Варкулявичюс сказал, что иногда не спасают и филиалы в других странах.

"Был случай, когда компания в зарубежном филиале начала оформлять через банк сделку по финансированию склада, так международным банк в той стране сказал, что их центральный офис рекомендовал не обслуживать трансакции из Литвы. Вы представляете, с чем мы сталкиваемся? Им пришлось перейти в другой банк, где акционеры - американцы. Это вторичная дискриминация", – сказал он.

Глава компании Norfa Дайнюс Дундулис не скрывал, что испытывает трудности из-за отношений с Китаем и рассматривает возможность учреждения компании в Польше.

"Если будут проблемы, откроем компанию в Польше, правда, пока их нет. Есть сбои в логистике, но это не вина Китая. План Б такой - создадим компанию в Польше и будем работать с Китаем через нее, если придется что-то предпринимать", – сказал он.