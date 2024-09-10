Из-за поломки радара в столице запрещены полеты на воздушных шарах и небольших самолетах

Европейский поставщик услуг в сфере навигации (NOTAM) сообщает, что полеты будут запрещены до 31 октября 2024 года.

„С работниками воздушной навигации мы пытались говорить, чтобы выяснить, точно ли ограничения будут действовать до 31 октября“, – сказал LRT президент Литовской федерации воздухоплавания Витаутас Сведерскис.

Он заметил, что запрещены полеты на воздушных шарах.

„В пятницу после обеда отозвали 10 полетов. В субботу и воскресенье – по 5“, – nurodė Oreivių federacijos prezidentas.

Представитель Воздушной навигации Модестас Пикутис сказал, что пытаются отремонтировать радар как можно скорее. Он заметил, что на коммерческие полеты ограничения не распространяются.