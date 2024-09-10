2024.09.10 11:12

Из-за поломки радара в столице запрещены полеты на воздушных шарах и небольших самолетах

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Skrydis oro balionu
Skrydis oro balionu
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

На Вильнюсском аэродроме сломался радар наблюдения за полетами, поэтому в Вильнюсе остановлены полеты на воздушных шарах и небольших самолетах.

Европейский поставщик услуг в сфере навигации (NOTAM) сообщает, что полеты будут запрещены до 31 октября 2024 года.

„С работниками воздушной навигации мы пытались говорить, чтобы выяснить, точно ли ограничения будут действовать до 31 октября“, – сказал LRT президент Литовской федерации воздухоплавания Витаутас Сведерскис.

Он заметил, что запрещены полеты на воздушных шарах.

„В пятницу после обеда отозвали 10 полетов. В субботу и воскресенье – по 5“, – nurodė Oreivių federacijos prezidentas.

Представитель Воздушной навигации Модестас Пикутис сказал, что пытаются отремонтировать радар как можно скорее. Он заметил, что на коммерческие полеты ограничения не распространяются.

„Хочу подчеркнуть, что полеты ограничены не повсюду, а только над Вильнюсом, ограничения минимальные, они нужны для обеспечения безопасности. Ситуация нормальная. На коммерческую авиацию это не влияет“, – сказал Пикутис.

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