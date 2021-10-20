20 октября, в 13-14 ч. самолет из Ханьи направили в Ригу, а из Киева - в Каунас.
"Такое часто бывает осенью, поскольку аэропорт находится в таком месте, где туманы бывают часто", – сказал Василяускас.
По его словам, в Вильнюсе должны быть совершить посадку также самолеты из Амстердама и Копенгагена, их также направят в Каунас.
По его словам, вопрос компенсаций пассажирам решают авиакомпании.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве вскоре вступит в силу дополнительное ограничение для магазинов (124)
Минздрав Литвы принял решение с 22 октября ввести...
В Сантаришкской клинике лежат десять детей с COVID-19 (12)
В Литве растет уровень заболеваемости COVID-19 среди...
Министерство предлагает продлить школьные каникулы на два дня (8)
Министерство науки, образования и спорта Литвы...
Литва вручила Беларуси ноту из-за непрекращающихся случаев нарушения госграницы (36)
Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту...
С пятницы в магазины Lidl будут пускать клиентов только с "паспортом возможностей" (121)
С пятницы во всех магазинах торговой сети Lidl в Литве...