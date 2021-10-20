20 октября, в 13-14 ч. самолет из Ханьи направили в Ригу, а из Киева - в Каунас.

"Такое часто бывает осенью, поскольку аэропорт находится в таком месте, где туманы бывают часто", – сказал Василяускас.

По его словам, в Вильнюсе должны быть совершить посадку также самолеты из Амстердама и Копенгагена, их также направят в Каунас.

По его словам, вопрос компенсаций пассажирам решают авиакомпании.