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Из-за тумана и плохой видимости Вильнюсский аэропорт не принимает самолеты. Два самолета были направлены в каунасский и Рижский аэропорты. По словам представителя литовских аэропортов Тадаса Василяускаса, из-за плохо погоды в другие аэропорты придется направить еще два авиалайнера.
Vilniaus oro uostas
Vilniaus oro uostas
© Kultūros paveldo departamentas

20 октября, в 13-14 ч. самолет из Ханьи направили в Ригу, а из Киева - в Каунас.

"Такое часто бывает осенью, поскольку аэропорт находится в таком месте, где туманы бывают часто", – сказал Василяускас.

По его словам, в Вильнюсе должны быть совершить посадку также самолеты из Амстердама и Копенгагена, их также направят в Каунас.

По его словам, вопрос компенсаций пассажирам решают авиакомпании.

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