Из-за новых акций протеста польских фермеров, Linava советует перевозчикам выбирать альтернативные маршруты

Особенно это актуально для грузовых и пассажирских перевозчиков, следующих по международным маршрутам на Запад, для которых поездки могут стать в два раза дольше. Поэтому рекомендуется внимательно следить за информацией, использовать умные технологии, указывающие и предупреждающие о возможных дорожных препятствиях, пробках, а также по возможности выбирать альтернативные маршруты.

По словам генерального секретаря ассоциации Linava Витаутаса Миленаса, по информации Польской ассоциации перевозчиков (ZMPD), протесты должны начаться 20 марта 2024 года и могут продлиться до конца этого месяца или дольше.

"Коллеги из Польши сообщили, что фермеры планируют заблокировать основные пути сообщения по всей стране, города, автострады, автомагистрали и государственные границы с соседними странами.