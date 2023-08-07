07 августа 2023 г. 12:21

Из-за ливней в Вильнюсе и Каунасе вовремя совершили посадку не все самолеты

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilniaus oro uostas
Vilniaus oro uostas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
Из-за сильного ливне в понедельник утром в Вильнюсском и Каунасском аэропортах не смогли сесть по одному самолету.

По словам представителя "Литовских аэропортов" Тадаса Василяускаса, над Вильнюсом какое-то время кругами летал самолет, прилетевший из Стамбула. Он уже совершил посадку, аэропорт работает в обычном режиме.

"Из-за плохих погодных условий посадки 10–15 минут ждал самолет Turkish Airlines, прилетевший из Стамбула. Сейчас он уже сел, работа аэропорта проходит в обычном режиме", – сказал Василяускас.

"Это были краткосрочные корректировки из-за погоды и все. Сейчас все идет в обычном режиме", – продолжил он.

По его словам, такая же ситуация была и в Каунасе, самолет из Малаги ждал разрешения на посадку 10–15 минут.

Василяускас подтвердил, что и в Каунасском аэропорту работа протекает в обычном режиме.

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