aA
Производитель полупроводников Vilniaus Ventos puslaidininkiai планирует уволить 38 работников. Глава компании отмечает, что такое решение было принято из-за действий Китая, в результате которых продажи компании снизились в два раза. По словам Романаса Панаваса, в этом году это увольнение может быть не последним.
Puslaidininkių gamykla
Puslaidininkių gamykla
© AFP / Scanpix

"Из-за Китая мы лишились большой части рынка, даже наши партнеры итальянцы, чего я не ожидал, отказались от наших изделий из-за того, что не смогут поставлять продукцию с нашим брендом в Китай", – сказал Панавас.

"Итальянцы, которые покупали нашу продукцию, а потом собирали в Китае конечный продукт и распространяли его, получали изделия с нашими этикетками – сделано в Литве, поэтому китайцы от этой продукции отказались", – заметил он.

Статьи по теме:
Санкции встряхнули литовских перевозчиков, но остались и те, кто работает на российском и белорусском рынках
"Литовская почта": могут быть задержки с доставкой посылок в Китай


По словам Панаваса, в прошлом году компания вела переговоры с итальянцами и с МИД Литвы, но никакого результата не было.

"Мы говорили с нашим МИД, они связались с посольством Италии, посол ездил на тот завод, но не помогло", – рассказал глава компании.

"Мы еще хотели напрямую выяснять этот вопрос с китайскими компаниями, предлагали присылать наши изделия через другие страны, но они сказали, что будут наказаны, если кто-то узнает, что это наша продукция, поэтому ее не берут", – сказал Панавас.


По его словам, из-за сильного сокращения производства отпала необходимость в нанятых осенью дополнительных работниках.

"В этом году могут быть уволены не 38, а около 50 человек. Посмотрим, как будут обстоять дела", – заметил он.

По данным "Содры", 17 мая в компании были 194 работника.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Министр: обнародование плана деэскалации напряженности с Китаем ослабило бы позиции Литвы (14)

Обнародование плана деэскалации напряженности с...

СМИ: Continental не меняет планов инвестиций в Литве, несмотря на давление Китая (5)

Один из крупнейших инвесторов в Литве - немецкий гигант...

Из-за проблем с Китаем литовцы открывают компании за границей (57)

Литовские компании стараются избежать проблем,...

Китай призывает Литву изменить название представительства Тайваня на всех языках (7)

Литва должна изменить название действующего стране...

TOP новостей

Пенсионный возраст выше, а жизнь на пенсии короче: почему литовцы пенсию получают не так долго, как другие европейцы

Вероятная продолжительность жизни жителей Литвы –...

Спикер парламента – о статусе Витаутаса Ландсбергиса: этот вопрос давно надо было решить

17 мая на повестке дня в парламенте оказался проект...

Офис Тихановской обратился к жителям Литвы и Латвии: сейчас не время для развлекательно-туристических поездок в Беларусь

"Хорошие отношения Беларуси с соседними странами, в...

В Литве ожидается солнечная погода

Погоду в Литве обусловит антициклон, будет солнечный и...

Спецэфир Delfi: об эвакуации с "Азовстали", ударах по Одессе и боях в Луганской области На связи из Одессы политолог Альвидас Медалинскас

На связи c Delfi.ru литовский политолог Альвидас...