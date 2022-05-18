"Из-за Китая мы лишились большой части рынка, даже наши партнеры итальянцы, чего я не ожидал, отказались от наших изделий из-за того, что не смогут поставлять продукцию с нашим брендом в Китай", – сказал Панавас.
"Итальянцы, которые покупали нашу продукцию, а потом собирали в Китае конечный продукт и распространяли его, получали изделия с нашими этикетками – сделано в Литве, поэтому китайцы от этой продукции отказались", – заметил он.
По словам Панаваса, в прошлом году компания вела переговоры с итальянцами и с МИД Литвы, но никакого результата не было.
"Мы говорили с нашим МИД, они связались с посольством Италии, посол ездил на тот завод, но не помогло", – рассказал глава компании.
"Мы еще хотели напрямую выяснять этот вопрос с китайскими компаниями, предлагали присылать наши изделия через другие страны, но они сказали, что будут наказаны, если кто-то узнает, что это наша продукция, поэтому ее не берут", – сказал Панавас.
По его словам, из-за сильного сокращения производства отпала необходимость в нанятых осенью дополнительных работниках.
"В этом году могут быть уволены не 38, а около 50 человек. Посмотрим, как будут обстоять дела", – заметил он.
По данным "Содры", 17 мая в компании были 194 работника.
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