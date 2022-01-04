aA
Чтобы привлечь внимание к действиям Китая по ограничению торговли с Литвой, Литовская конфедерация промышленников (ЛКП) обратилась в Консультативный комитет по бизнесу и предпринимательству (BIAC) при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Из-за действий Китая литовские промышленники обратились в комитет ОЭСР
© Reuters/Scanpix

Промышленники надеются, что комитет привлечет внимание ОЭСР к ситуации и обратится к Всемирной торговой организации (ВТО), сообщила ЛКП.

В обращении отмечается, что бизнес испытывает экономическое давление с августа, а последние шаги Китая затрагивают не только Литву, но и европейские цепи поставок, а также инвесторов.

Как утверждают промышленники, в Китае пробуксовывает не только декларация литовских товаров и грузов - препоны создаются и для грузов государств Евросоюза, если в них есть литовские детали.

Статьи по теме:
Министр экономики Литвы: с Китаем мы должны говорить голосом ЕС  (33)
Премьер-министр: напряжение с Китаем в других странах не считается проблемой одной лишь Литвы  (34)

По данным ЛКП, отправить товары в Китай не могут более 130 предприятий, сотни контейнеров застряли в портах Китая, их невозможно переслать в другие страны. Кроме того, литовским предприятиям сложно купить сырье в Китае даже в том случае, когда его заказывает другая страна ЕС, если известно, что окончательным получателем сырья будет Литва.

Как отмечает ЛКП, партнеры из Китая избегают сотрудничества, отменяют заказы, не продлевают контракты и не заключают новые, сокращается продажа литовской продукции, а Китай оказывает давление на международные компании, действующие в Литве, чтобы они прекратили сотрудничество со страной.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Правительство Литвы предусмотрело 6 млн евро для пострадавшего от Китая бизнеса (12)

Правительство Литвы на заседании в среду наметило...

TOP новостей

Аналитик данных: это лишь разбег, скоро снова будут побиты рекорды (1)

Эпидемиолог Национального центра общественного...

Работающий в больнице сириец: мигрантов в Беларуси закрывают в клетки, на них спускают собак (19)

Сириец Майдас, который окончил в Литве медицину и...

Scanpix nuotr.

Визит Лукашенко к Минотавру и "коридор" Валерия Цепкало: "Мы создавали класс людей, который во многом двигал революцию 2020 года" (10)

Валерий Цепкало - политик, дипломат, директор...

Эпидемиолог: на этой неделе количество заболевших коронавирусом вырастет (5)

Эпидемиолог Национального центра общественного...

Aleksandras Sorokinas, Vilniaus 100 km bėgimas (Nuotr. Mantas Repečka) Aleksandras Sorokinas (Steve Ashworth Media nuotr.)

"Ультра(Не)простая история" Александра Сорокина длинною в 309 км: "Тот день был моей последней каплей"

"Мне нравится испытывать себя, раздвигать границы,...