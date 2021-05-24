По словам руководителя по корпоративной коммуникации Air Baltic Алисы Бреде, согласно рекомендации Агентства по авиационной безопасности ЕС об осторожной работе в Минске и над ним, компания решила во время рейсов из Риги в Одессу и Тбилиси избегать воздушного пространства Беларуси.
"Вчера, когда была получена информация о развернутом в Минск коммерческом рейсе, Air Baltic решила избегать попадания в воздушное пространство Беларуси, пока положение не прояснится, или до принятия решения органами власти", – отметила А. Бреде в комментарии BNS.
По ее словам, Air Baltic и далее внимательно следит за ситуацией.
Главный руководитель Wizz Air по вопросам корпоративной коммуникации Андраш Радо информировал BNS, что во время полета из Киева в Таллин авиакомпания избегает белорусского воздушного пространства, продолжает следить за ситуацией.
"Мы можем подтвердить, что рейс из Киева в Таллин в понедельник изменил маршрут, избегая воздушного пространства Беларуси. Мы постоянно следим за ситуацией и оцениваем ее", – отметил А. Радо.
Компании пока не комментировали, как долго их рейсы будут направляться в воздушное пространство других стран.
Литовская группа компаний авиабизнеса Avia Solutions Group решила такдже изменить летные маршруты и обходить воздушное пространство Беларуси.
"Основными приоритетами наших авиаперевозчиков являются безопасность полетов и пассажиров, поэтому компании группы с учетом сложившейся ситуации и в отсутствии официальных объяснений, меняет маршруты и будет избегать воздушного пространства Беларуси", – говорится в сообщении компании.
По ее информации, компании группы – чартерный перевозчик KlasJet, компания аренды, технадзора и страхования самолетов Avion Express – следят за ситуацией и ждут указаний органов гражданской авиации и их оценок по организации полетов.
В воскресенье самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел белорусский активист-оппозиционер, основатель информационного канала Nexta Роман Пратасевич, совершил принудительную посадку в Минске. Кроме Р. Протасевича была задержана его подруга и еще четыре человека.
Для того, чтобы развернуть находившийся почти у границы Литвы гражданский самолет в Минск белорусские власти использовали истребитель и вертолет ВВС.
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