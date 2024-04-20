Из Вильнюсского аэропорта летают самолеты новой компании: рейсы будут осуществляться дважды в неделю

С 19 апреля 2024 г. литовские пассажиры смогут летать из Вильнюса в Афины на самолетах компании Aegean Airlines. Представитель Aegean Airlines Дирк Стеффенсен подчеркнул, что этот маршрут - отличный выбор для путешественников, намеревающихся отправиться в Грецию и на ее острова, пишет портал madeinvilnius.lt.