2024.09.04 13:58

Из Вильнюса – семь новых авианаправлений

 
ru.DELFI.lt
“airBaltic“ avialinijos
“airBaltic“ avialinijos
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Авиакомпания Air Baltic продолжает расширение сети и на следующий летний сезон предлагает семь новых направлений из Вильнюса: Кишинёв (Молдова), Ивиса (Испания), Прага (Чехия), Родос (Греция), Тель-Авив (Израиль), Тирана (Албания) и Валенсия (Испания).

Кроме того, Air Baltic планирует 4 новых направления из Риги и 5 из Таллинна.

Билеты уже появились в продаже.

Полеты на маршрутах Вильнюс/Тель-Авив и Вильнюс/Прага начнутся с 30 марта 2025 г. (два раза в день).

Полеты на маршрутах Вильнюс/Кишинёв (раз в неделю) и Вильнюс/Родос (два раза в неделю) начнутся со 2 апреля 2025 г.

Полеты на маршруте Вильнюс/Валенсия начнутся с 16 апреля 2025 года (два раза в год).

Полеты на маршруте Вильнюс–Тирана начнутся с 3 июня (два раза в неделю), а Вильнюс–Ивиса с 5 июня (два раза в неделю).

„Air Baltic также планирует увеличить число рейсов на маршрутах Вильнюс/Малага, Вильнюс/Париж, Вильнюс/Мюнхен и Вильнюс/Таллинн.

Из Риги самолеты Air Baltic будут летать в Клуж-Напока (Румыния), Миконос (Греция), (Жешув) Польша и Ставангер (Норвегия).

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