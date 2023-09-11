Из Вильнюса открывается прямое сообщение с одной из стран Африки

Самолеты будут летать в Кению один раз в неделю в январе-феврале. Самолеты будут летать в Момбасу. Можно одновременно заказать не только билеты на самолет, но и бронировать номера в одной из 10 гостиниц (от 3 до 5 звезд).
До сих пор часть турагентств предлагала полеты в Кению с пересадкой. Такие перелеты в Кению предлагали Luthansa, Turkish Airlines, Kenya Airways, SAS и др.
Туроператор Novaturas – предлагает жителям Литвы поездки в Танзанию.
В Кении можно увидеть первозданную природу, животных в бескрайних саваннах, тропические леса, величественные снежные вершины гор, выжженные солнцем пустыни, горные долины, коралловые рифы, пляжи с белым песком и кокосовыми пальмами и, конечно, Индийский океан.