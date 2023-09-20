Из Вильнюса будут чаще летать самолеты airBaltic

 
ru.DELFI.lt
„airBaltic“
„airBaltic“
ФОТО: Įmonės nuotr.

Латвийская авиакомпания airBaltic сообщает, что в зимнем сезоне пополнит маршруты из Вильнюса в Мюнхен (6 раз в неделю), Таллин (7 раз в неделю) и из Паланги в Ригу (10 раз в неделю). Зимнее расписание вступит в силу с конца октября 2023 г., а всего airBaltic предложит 11 маршрутов из Литвы. Появятся четыре новых направления – Гран-Канария, Тенерифе, Турин и Дубай, не будут летать самолеты этой авиакомпании из Вильнюса в Брюссель, пишет madeinvilnius.lt.

Кроме того, airBaltic в Вильнюсе будет базировать два своих авиалайнера. Это позволит компании расширить свою деятельность в Вильнюсе.

Летом 2024 г. airBaltic предложит 14 маршрутов из Литвы, включая новый маршрут Вильнюс-Краков, и Паланга-Амстердам. Чаще будут летать самолеты этой авиакомпании из Вильнюса в Париж (5 раз в неделю), Мюнхен (6 раз в неделю) и Таллин (8 раз в неделю) и из Паланги в Ригу (11 раз в неделю).

"Мы рады решению авиакомпании увеличить число рейсов и открыть новый маршрут из Вильнюса. Это расширение деятельности демонстрирует наши прекрасные результаты сотрудничества с airBaltic и улучшает сообщение с Вильнюсом", – сказал глава Литовских аэропортов Симонас Барткус.

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