Из Вильнюса будут чаще летать самолеты airBaltic

Латвийская авиакомпания airBaltic сообщает, что в зимнем сезоне пополнит маршруты из Вильнюса в Мюнхен (6 раз в неделю), Таллин (7 раз в неделю) и из Паланги в Ригу (10 раз в неделю). Зимнее расписание вступит в силу с конца октября 2023 г., а всего airBaltic предложит 11 маршрутов из Литвы. Появятся четыре новых направления – Гран-Канария, Тенерифе, Турин и Дубай, не будут летать самолеты этой авиакомпании из Вильнюса в Брюссель, пишет madeinvilnius.lt.