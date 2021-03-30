На упаковках указано, что это яйца "кур, которых держат на наполнителе". Это утверждение не имеет законного обоснования и вводит потребителей в заблуждение.
В Украине еще не внедрены действующие в ЕС стандарты содержания кур, поэтому на упаковках с импортированными из этой страны яйцами не может быть такого указания. На упаковках с яйцами из Украины должно быть указано, что содержание птиц "не соответствует стандартам ЕС". Чтобы эти яйца могли поступить в продажу, на упаковках должны изменить надписи. Надписи не должны вводить потребителей в заблуждение.
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