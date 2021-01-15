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В прошлом году из Литвы в Латвию было транспортировано 8 тераватт-часов природного газа – на 33% больше, чем в 2019 году. Это крупнейшее в истории страны количество газа, поставленное в латвийском направлении.
Из Литвы в Латвию было транспортировано рекордное количество газа
© Amber Grid

Компания Amber Grid утверждает, что, вероятно, на это повлияла и действующая с начала 2020 года перемычка газопроводов между Эстонией и Финляндией, кроме того, часть газа хранится в Инчукалнском газовом хранилище.

В 2020 году литовская компания Amber Grid поставила потребителям в Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии 33 тераватт-часа газа, за исключением Калининградской области – это на 12% больше, чем в 2019 году (29,5 тераватт-часов). В Калининградскую область доставлено 24,9 тераватт-часов газа – на 4,2% меньше (26 тераватт-часов).

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В целом в прошлом году по газопроводам Литвы было транспортировано 58 тераватт-часов газа – на 4,5% больше, чем в 2019-ом году (55,5 тераватт-часов).

Amber Grid надеется, что позитивные тенденции на рынке сохранятся и в этом году. Кроме того, в конце этого года будет завершена прокладка совместного газопровода с Польшей.

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