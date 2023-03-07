Из Литвы в Беларусь вывезли рекордное количество авто: конечная цель не там

На Каунасском авторынке покупателей почти нет. Продавцы говорят, что продать что-то после нового года стало тяжело.

"Некому продавать", – сказал торговец Дарюс.

Однако, если в общих продажах наблюдается штиль, а в сфере регистрации новых авто в этом году падение составило почти 8%, активнее стали покупатели, которые пытаются вывезти машины из Литвы через Беларусь в Россию.

"Через белорусов, возможно, россияне покупают, так можно сказать. Но они покупают машины поновее", – сказал продавец.

Видны и схемы в интернете.

"Mini cooper 2012 г. покупали, оформили, говорят, погоню в Москву, но это литовцы делали", – рассказал мужчина.

Директор рынка сказал, что есть определенное оживление со стороны Беларуси.

"Есть активность, это не массово, но покупают. Машины получше, вероятно, идут в Россию, из-за разницы в цене, растаможка в Беларуси дешевле, но берут машины поновее", – сказал Валентинас Науянис.

Regitra фиксирует рост числа вывозимых из Литвы в Беларусь машин.

"Мы видим, что, по сравнению с прошлым годом, вывозят больше, в январе–феврале 2022 г. вывезли 268, а в этом – 2600 с лишним автомобилей. Рост очевиден, он впечатляет", – сказал представитель Regitrа Саулюс Шуминас.

Рекордные перемены начались с начала этого года. Вывозят в основном легковые автомобили. Отмечается, что покупатели из определенных социальных групп, получающих большие льготы.

"Это белорусы, которые меньше платят налогов, – многодетные, всякие ветераны – они берут машины не старше 2010 года, где-то 2010–2015 гг, меньше платят пошлину", – сказал Науянис.

В Беларусь везут машины стоимостью 4000–5000 евро: Volkswagen, Audi, Toyota.

Беларусь раньше не пользовалась такой популярностью, а сейчас отмечают перемены.

"Стандартом пока остается Украина (импорт в Украину), был пик в прошлом году, в мае-июне, тогда у них сняли пошлины, они ехали массово, сейчас поток уменьшился. Какие-то новые направления не появились", – сказал Шуминас.

После того как в Литве вступил новый порядок учета владельцев, продавцы обязаны указывать, кому продан авто и какая конечная точка. Предполагают, что это позволило увидеть, какое количество авто попадает во враждебные страны.