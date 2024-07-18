Из Литвы уходит сеть магазинов Esprit

Первым о закрытии Esprit сообщил портал lrt.lt.
Глава компании Lėvuo, которая представляет бренд Esprit, Деймантас Далибогас сказал Delfi, что закрыть магазины пришлось из-за банкротства владельцев франшизы.
„Нам сообщили, что они не будут поставлять товары, мы вынуждены закрыть магазины“, – пояснил он.
В Литве сейчас работают три магазина Esprit – в Каунасе в Akropolis, Mega и в вильнюсском торговом центре Panorama. Еще один магазин работал в ТЦ Ozаs, но он закрылся еще раньше.
По словам Далибогаса, магазин в Panoramа будет работать до 21 августа, а как долго будут работать магазины в Каунасе - неизвестно.
„Это процесс, который будет длиться не очень долго. Есть договоры, обязательства, мы должны продолжать работу, у нас еще есть товары. В августе они еще будут работать, ведь это не бомба упала“, – сказал собеседник.
Он не мог сказать, сколько людей работает в магазинах Esprit.
По его словам, покупателям нравились эти магазины.
„Магазины пользовались популярностью, у них был круг своих покупателей. Однако Esprit закрывается во всей Европе“, – сказал Далибогас.
Информационное агентство AFP в мае сообщало, что компания обанкротилась из-за роста расходов.