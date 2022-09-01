Из Клайпедского порта запрещено выходить задолжавшему за ремонт эстонскому судну

24 августа Вильнюсский окружной суд удовлетворил ходатайство эстонской компании на основании международной конвенции, обеспечивающей морские требования.

Судну под флагом Союза Коморских Островов запрещено покидать Клайпеду до тех пор, пока его владелец, также эстонская компания Nord Company, не рассчитается с Netaman за ремонт, он также не может изменить владельца судна.

По данным порта, судно Midia прибыло в Клайпеду 31 марта и в настоящее время стоит у причала 143, где работает Клайпедский контейнерный терминал.

Согласно данным дела, компании договорились о ремонте корабля в Таллинне в мае 2020 года, и работы стоимостью более 183 тыс. евро были завершены в феврале 2021 года, они должны были быть оплачены в течение пяти месяцев. По истечении этого срока владелец судна еще должен был 96 тыс. евро, поэтому было решено погасить долг в рассрочку, но и это обязательство не было выполнено.

Компания Netaman обратилась в литовский суд в июле этого года, не получив конкретного плана расчета. Тогда долг составлял 24,4 тыс. евро.

Согласно постановлению, в ходе ремонта прежнее название судна Excalibur 2 было изменено на Midia, а его владельцем стала компания Hopper, принадлежащая тому же лицу, что и Nord Company.

Судоремонтное предприятие также может подать иск в таллиннский суд в течение месяца.