Из Калининграда в Литву не пропустили еще 3 фуры с подсанкционными товарами

Согласно сообщению, после досмотра все грузовики были развернуты на посту Кибартай.
"Грузы развернуты и возвращены на российскую сторону: мебель, изделия из искусственного камня, пластика, древесины и металла", - говорится в сообщении, полученном BNS.
На других таможенных постах нарушений санкций Европейского союза не выявлено.
После того, как в воскресенье вступил в силу новый запрет на транзит российских товаров в Калининград, в понедельник через границу Литвы не было пропущено 34 фуры, а во вторник - еще 26.
Согласно последней интерпретации Еврокомиссии, подсанкционные российские товары можно перевозить через Литву в российский эксклав только по железной дороге и только для нужд региона.
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