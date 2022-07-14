Из Калининграда в Литву не пропустили еще 3 фуры с подсанкционными товарами

Согласно сообщению, после досмотра все грузовики были развернуты на посту Кибартай.

"Грузы развернуты и возвращены на российскую сторону: мебель, изделия из искусственного камня, пластика, древесины и металла", - говорится в сообщении, полученном BNS.

На других таможенных постах нарушений санкций Европейского союза не выявлено.

После того, как в воскресенье вступил в силу новый запрет на транзит российских товаров в Калининград, в понедельник через границу Литвы не было пропущено 34 фуры, а во вторник - еще 26.

Согласно последней интерпретации Еврокомиссии, подсанкционные российские товары можно перевозить через Литву в российский эксклав только по железной дороге и только для нужд региона.