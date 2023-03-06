Как отмечают в Colliers, 2022 год несмотря на непростую экономическую ситуацию (рост инфляции и цен на энергоресурсы) оказался одним из рекордных по числу новых офисов в Вильнюсе. Всего прибавилось около 111 тысяч кв. метров качественных офисных площадей. За последние 10 лет более продуктивным был только 2020 год. Тогда было введено в эксплуатацию 113 тысяч кв. метров офисов.

За 2022 год бизнес арендовал 108 тысяч кв. метров офисных площадей. Это самый высокий показатель за все годы.

Крупнейшими арендаторами стали компании ИТ-сектора. За год они сняли почти 30 тысяч кв. метров офисов или 28% от общего объема. Это на 8% больше, чем в 2021 год.

А среди ИТ-сектора крупнейшими арендаторами оказались компании с белорусскими корнями. Они арендовали около 15 тысяч кв. метров офисов из 30 тысяч.

Крупнейшие иностранные компании-арендаторы из ИТ с белорусскими корнями — Wargaming, Flo, Melsoft, EPAM, EIS Group.

Впрочем, в этом году спрос на офисы со стороны айтишников может снизиться. Как отмечают аналитики Colliers, большая часть ИТ-компаний открылась в Литве в 2020–2021 годах. Активный спрос на офисы пришелся на 2022 год. Поэтому сейчас такого активного расширения не происходит. Запросы на офисные площади как правило, небольшие — 100-600 кв. метров.

Особых требований к офисным помещениям со стороны ИТ-компаний с белорусскими корнями нет. Это, как правило, центральное месторасположение, качественная архитектура и дизайн, наличие парковочных мест (обычно хотят больше, чем может предоставить арендодатель), смешанная планировка (кабинеты и open space), предпочтительно с отделкой.

При этом ряд девелоперов готовы предоставить дополнительные услуги арендаторам: переговорные комнаты, общие кухни, зоны отдыха, террасы и прилегающие территории. Стоимость этих услуг иногда уже включена

в аренду.

За прошлый год ставки незначительно выросли. Офисы класса "А" предлагают в аренду по 15-20 евро за кв. метр без НДС и эксплуатации, класса "B" — по 10-14,5 евро за кв. метр.

В Colliers прогнозируют, что в нынешнем году ставки вряд ли снизятся, особенно на качественные офисы в центре города, которых не хватает. Об этом свидетельствует и вакантность. В частности, в офисах класса "А" она довольно низкая — около 7% свободных площадей.